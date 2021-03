Rugby

Rugby : Guy Novès bientôt de retour en Top 14 ?

Publié le 26 mars 2021 à 14h35 par G.d.S.S. mis à jour le 26 mars 2021 à 14h36

Ancien entraîneur du Stade Toulousain ainsi que du XV de France, Guy Novès pourrait reprendre du service en Top 14 la saison prochaine puisque Clermont songerait à son profil pour assurer la succession de Franck Azéma.

Le 22 février dernier, la direction de Clermont a officialisé le départ de Franck Azéma pour la fin de saison, et l’ASM est toujours en quête de son futur entraîneur. Un dossier sur lequel le président clermontois, Jean-Michel Guillon, ne cesse de s’activer en coulisses, et une décision devrait d’ailleurs être officialisée d’ici la fin du mois d’avril. Et Clermont pourrait d’ailleurs jeter son dévolu sur un visage bien connu du rugby français…

Guy Novès approché par Clermont ?