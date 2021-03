Rugby

Rugby - XV de France : Guy Novès charge encore Fabien Galthié !

Publié le 4 mars 2021 à 14h35 par G.d.S.S.

Comme ce fut déjà le cas ces derniers jours, Guy Novès n’hésite pas à tacler frontalement Fabien Galthié et à remettre en question les qualités de l’entraîneur du XV de France.

À l’occasion de la sortie de son autobiographie « La tête haute » qui sort ce jeudi chez Hugo Sport, Guy Novès n’hésite pas à régler ses comptes avec différents acteurs du rugby français. L’ancien entraîneur du Stade Toulousain et du XV de France cible une nouvelle fois Fabien Galthié dans un entretien accordé à Ouest-France et critiquent notamment ses qualités d’entraîneur.

« Si Fabien était un si grand entraîneur… »