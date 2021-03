Rugby - XV de France

Rugby - XV de France : Retraite, coup de coude... Vahaamahina assume ses choix !

Publié le 19 mars 2021 à 15h35 par La rédaction

Sébastien Vahaamahina est revenu sur son coup de coude asséné à un joueur gallois lors de la dernière Coupe du monde en 2019.

Ce samedi, le XV de France recevra le Pays de Galles dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Une rencontre que suivra Sébastien Vahaamahina certainement derrière son écran de télévision. A l’issue de la dernière Coupe du monde en 2019, le joueur de Clermont avait décidé de prendre sa retraite internationale et de se consacrer pleinement à son club. Vahaamahina a mis fin à son aventure avec le XV de France après avoir asséné un coup de coude à un joueur du Pays de Galles, Aaron Wainwright, lors du quart de finale de la Coupe du monde 2019.

« Cette expérience m’a fait grandir »