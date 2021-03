Rugby

Rugby : Bulle sanitaire, XV de France... La mise au point de Didier Deschamps !

Publié le 18 mars 2021 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 18 mars 2021 à 14h38

Présent en conférence de presse, Didier Deschamps s’est prononcé sur le protocole sanitaire mis en place afin d’éviter que l’équipe de France devienne un cluster comme ce fut le cas au sein du XV de France.

Le XV de France a été au cœur d’une énorme polémique ces derniers jours. Plusieurs joueurs et membres du staff avaient été testés positifs au Covid-19, poussant le Comité des Six Nations à repousser la rencontre face à l’Ecosse. Une enquête interne avait été menée afin de savoir si le protocole sanitaire avait été violée, mais les investigations n’ont décelé aucune faute. Alors que l’équipe de France affrontera dans les prochains jours l’Ukraine (le 24 mars), le Kazakhstan (le 28 mars) et la Bosnie-Herzégovine (le 31 mars), Didier Deschamps a détaillé le protocole sanitaire mis en place afin d’éviter que les joueurs soient contaminés

« Quand on est dans la bulle, personne n'en sort et personne n'y rentre »