Rugby

Rugby - XV de France : Le message fort de Raphaël Ibañez avant l’Angleterre !

Publié le 12 mars 2021 à 10h35 par La rédaction

Après une longue crise sanitaire, le XV de France va retrouver la pelouse ce samedi face à l’Angleterre. Et le manager des Bleus, Raphaël Ibañez, a envoyé un message fort aux supporters avant le déplacement à Twickenham.

Après des semaines bien compliquées, à cause de la Covid-19, le XV de France va enfin pouvoir retrouver la compétition. Après avoir vu leur match contre l’Ecosse être reporté, les Bleus se déplaceront à Twickenham en Angleterre pour affronter le XV de la Rose ce samedi dans le cadre du Tournoi des VI Nations. Une victoire est essentielle pour les joueurs de Fabien Galthié afin de ne pas se faire distancer au classement par le Pays de Galles, ni se faire remonter par l’Angleterre. Alors que la rencontre approche à grands pas, le manager du XV de France, Raphaël Ibañez, a tenu à envoyer un message fort aux supporters français.

« Faites nous confiance pour bien manager ce groupe France qui se construit, qui évolue, qui grandit... »