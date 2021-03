Rugby

Rugby - Top 14 : Mathieu Bastareaud se livre sur son transfert au LOU !

Publié le 9 mars 2021 à 12h35 par G.d.S.S. mis à jour le 9 mars 2021 à 12h43

Recruté par le LOU à l’été 2019 après une longue période au RC Toulon, Mathieu Bastareaud revient sur son transfert vers le club lyonnais.

Grand absent de la liste de Jacques Brunel pour disputer la Coupe du monde de rugby au Japon en 2019 avec le XV de France, Mathieu Bastareaud avait alors décidé de quitter le RC Toulon à cette époque pour relever un nouveau défi du côté de Lyon. Il s’est donc engagé au LOU, sous la houlette de l’entraîneur rhodanien Pierre Mignoni, qui a d’ailleurs joué un rôle décisif dans ce choix de carrière comme l’a indiqué Bastareaud dans les colonnes de L’Equipe .

« Précieux d’avoir eu cette chance »