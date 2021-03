Rugby

Rugby - Top 14 : Mathieu Bastareaud se projette sur un départ à la retraite !

Publié le 8 mars 2021 à 10h35 par G.d.S.S.

Actuellement écarté des terrains en raison d’une grosse blessure, Mathieu Bastareaud fait le point sur son état de santé et son avenir au sein du LOU.

Âgé de 32 ans, Mathieu Bastareaud connaît actuellement le premier gros pépin physique de sa carrière. Victime d’une rupture du tendon quadricipital et d’une déchirure de l’aileron rotulien interne il y a près de deux mois, le centre du LOU est actuellement en convalescence. Et dans un entretien accordé à L’Equipe ce lundi, Bastareaud en profite pour faire le point sur son avenir, alors que son contrat avec le club lyonnais court jusqu’en juin prochain.

« C’est mon corps qui dira stop »