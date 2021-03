Rugby

Rugby - XV de France : Bastareaud s’enflamme pour Antoine Dupont !

Publié le 8 mars 2021 à 15h35 par G.d.S.S.

Ancien joueur emblématique du XV de France, Mathieu Bastareaud juge la nouvelle génération des Bleus et s’enflamme notamment pour Antoine Dupont.

Du haut de ses 54 sélections avec le maillot du XV de France, qu’il a porté entre 2009 et 2019, Mathieu Bastareaud (31 ans) garde un œil très attentif à l’évolution des Bleus. D’ailleurs, sous l’impulsion de Fabien Galthié qui a repris la sélection nationale en 2019, le XV de France retrouve des couleurs, et Bastareaud confie dans les colonnes de L’Equipe tout le bien qu’il pense de la nouvelle génération, à commencer par Antoine Dupont.

« Dupont est sur une autre planète »