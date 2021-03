Rugby

Rugby : Bastareaud se compare à... Eric Cantona !

Publié le 8 mars 2021 à 13h35 par G.d.S.S.

Grande figure du rugby français, Mathieu Bastareaud n’en reste pas moins admiratif d’une ancienne icône du football : Eric Cantona.

Éloigné des terrains depuis plus de deux mois avec le LOU en raison d’une rupture du tendon quadricipital et d’une déchirure de l’aileron rotulien interne, Mathieu Bastareaud a donc du temps pour lui avant de retrouver la compétition. Et le ¾ centre tricolore se livre ce lundi dans les colonnes de L’Equipe sur sa lecture du moment, qui concerne… Sir Alex Ferguson et Eric Cantona ! Bastareaud avoue en effet être un grand fan de l’ancien attaquant français de Manchester United.

« Cantona, une personnalité que j’adore »