Rugby : Boudjellal rend hommage à Sonny Bill Williams !

Publié le 10 mars 2021 à 19h35 par A.C.

Mourad Boudjellal est revenu sur la carrière de Sonny Bill Williams, qu’il avait recruté au RCT en 2008.

C’est un monument qui a raccroché les crampons. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’ère moderne, Sonny Bill Williams a annoncé sur une chaine de télévision australienne la fin de sa carrière de rugbyman. « Je suis assez lucide et humble pour comprendre que mon vieux genou ne peut plus répondre à toutes les demandes sur le terrain » a expliqué le désormais retraité de 35 ans, sur Channel Nine . « Il est temps de dire stop ». Il ne devrait toutefois pas arrêter le sport, puisque Sonny Bill Williams a également annoncé vouloir reprendre sa carrière de boxeur professionnel. De 2009 à 2015, le Néo-Zélandais a disputé 6 combats pour six victoires, dont trois par KO, raflant notamment le titre de Champion de Nouvelle-Zélande des poids-lourds.

« Il faisait des gestes que personne, avant lui, ne faisait »