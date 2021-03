Rugby

Rugby - XV de France : Covid-19, bulle sanitaire… Fabien Galthié monte au créneau !

Publié le 11 mars 2021 à 14h35 par G.d.S.S.

Alors qu’il se retrouve désormais au cœur des critiques liées à la bulle sanitaire qui a explosé au sein du XV de France en cette période de Covid-19, Fabien Galthié a répondu aux attaques.

Ces derniers jours, plusieurs cas positifs de Covid-19 ont été détectés au sein du XV de France, alors que le staff tricolore avait comme consigne stricte d’instaurer une bulle sanitaire pour éviter toute contamination pour le Tournoi des 6 Nations. Fabien Galthié, le sélectionneur national, a donc fait l’objet de nombreuses critiques à ce sujet. Interrogé en conférence de presse ce jeudi avant d’aller défier l’Angleterre samedi à Twickenham, il a tenté d’assurer au mieux sa défense.

« Le risque zéro n’existe pas »