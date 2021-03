Rugby

Rugby - XV de France : Servat annonce la couleur avant le match face au Pays de Galles !

Publié le 18 mars 2021 à 10h35 par La rédaction

Battu par l’Angleterre samedi dernier, le XV de France espère battre ce samedi le Pays de Galles afin de se laisser une chance de remporter le Tournoi des Six Nations.

Vainqueur de l’Italie et de l’Irlande lors des premières journées du Tournoi des Six Nations, le XV de France a chuté face à l’Angleterre. Les hommes de Fabien Galthié se sont inclinés en toute fin de match sur un essai litigieux de Maro Itoje (23-20). Désormais, les Bleus ont rendez-vous avec le Pays de Galles. Faux pas interdit pour les joueurs du XV de France, encore en course pour remporter le Tournoi des Six Nations. Lors d’un entretien accordé à Rugbyrama , l’entraîneur des avants, William Servat, s’est prononcé sur cette rencontre.

« C’est une première finale qui se présente à nous dès ce week-end »