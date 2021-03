Rugby

Rugby - XV de France : Galthié dévoile les clés du match face à l'Angleterre !

Publié le 13 mars 2021 à 23h35 par A.D.

Alors que ses Bleus se sont inclinés face à l'Angleterre ce samedi, Fabien Galthié a énuméré ce qu'il a manqué pour l'emporter.

Ce samedi, le XV de France affrontait l'Angleterre pour le compte de la quatrième journée du Tournoi des Six Nations . Et malheureusement pour eux, les Bleus n'ont pas réussi à l'emporter face au XV de la Rose. Interrogé au micro de France 2 peu après la rencontre, Fabien Galthié a tenté d'expliquer la défaite de son équipe (23-20). « En deuxième période, on a perdu le contrôle du match. Ils nous ont mis sous pression sur les phases de conquête. On a reculé. On a tenu la ligne jusqu'à ce que Maro Itoje marque. Les Anglais ont fini plus forts, ils ont réussi à occuper le terrain plus que nous, on n'a pas réussi à investir leur camp. L'équipe a fait un gros match. On est devant jusqu'à trois minutes de la fin, mais ça ne suffit pas », a précisé le sélectionneur de l'équipe de France. Dans la foulée, Fabien Galthié a détaillé ce qui aurait pu mener les siens vers la victoire contre l'Angleterre.

«Si on marque là...»