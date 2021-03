Rugby

Rugby - XV de France : Galthié justifie ses choix forts pour le prochain match !

Publié le 18 mars 2021 à 16h35 par La rédaction

Fabien Galthié a dévoilé sa composition pour la rencontre face au Pays de Galles, qui aura lieu ce samedi. L’entraîneur du XV de France débutera avec la même équipe que face à l’Angleterre. Le technicien a justifié ses choix.

Le XV de France a connu sa première défaite lors de ce Tournoi des Six Nations face à l’Angleterre. Les hommes de Fabien Galthié ont réalisé une très bonne partie, mais ont manqué de réussite en toute fin de match. Désormais, les Bleus ont la tête tournée vers la suite et notamment vers la rencontre la rencontre face au Pays de Galles. Et pour ce match, Fabien Galthié a décidé de garder les mêmes. L’entraîneur a décidé de conserver le même XV de départ et notamment de maintenir Matthieu Jalibert à l’ouverture. Fabien Galthié a justifié ses choix.

« On est très satisfait de la performance de l’équipe face à l’Angleterre »