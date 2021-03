Rugby

Rugby - Top 14 : Quesada affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 23 mars 2021 à 15h35 par A.D.

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2021-2022, Gonzalo Quesada a clairement affiché son désir de prolonger son aventure avec le Stade Français.

Alors qu'il va bientôt finir sa deuxième saison avec le Stade Français, Gonzalo Quesada sera libre de tout contrat à l'été 2022. Pour continuer avec le club francilien, le technicien de 46 ans devra étendre son bail dans un futur proche. Interrogé sur son avenir par l' AFP , Gonzalo Quesada a expliqué clairement que son intention était de continuer encore longtemps au Stade Français et de prolonger son contrat.

«Notre intention commune est certainement de prolonger l'aventure»