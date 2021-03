Rugby

Rugby - Top 14 : L’annonce radicale de Mourad Boudjellal sur un retour au RCT !

Publié le 19 mars 2021 à 10h35 par B.C.

Ancien président du RCT, Mourad Boudjellal ne s’imagine pas retourner dans le monde du rugby à l’avenir.

Ancien président emblématique de Toulon, Mourad Boudjellal a quitté son poste au début de l’année 2020. Depuis, le Varois a fait le maximum pour rebondir dans le monde du football, et après son échec pour le rachat de l’Olympique de Marseille, c’est du côté du Hyères FC (4e division) que Mourad Boudjellal a rebondi il y a quelques semaines. Invité de beIN SPORTS , le président du RCT a annoncé qu’il ne s’imaginait pas retourner dans le rugby, à Toulon ou ailleurs.

« Avec le RCT, c’est terminé »