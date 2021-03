Foot - Juventus

Juventus - Polémique : La mise au point de Boudjellal sur Cristiano Ronaldo !

Publié le 18 mars 2021 à 23h30 par T.M.

Face à l’ampleur prise par ses propos concernant Cristiano Ronaldo, Mourad Boudjellal s’est expliqué.

Après avoir longtemps rêvé d’être à la tête de l’OM, Mourad Boudjellal s’est finalement tourné vers le monde amateur et le club du Hyères FC, actuellement en National 2. Montant un grand projet dans le Var, l’ancien patron du RCT a les idées précises concernant les joueurs qu’il veut attirer. « Il faut des joueurs calibrés et pas surpris par ce championnat, qui savent où ils mettent les pieds. J’ai l’intime conviction que si vous mettez Ronaldo en N2, il va faire 30 minutes et le reste à l’hôpital », avait alors lâché Boudjellal.

« Je n’ai pas dit que Cristiano Ronaldo serait nul en National 2 »