Rugby

Rugby - XV de France : Ollivon envoie un message très fort avant l'Ecosse !

Publié le 26 mars 2021 à 17h35 par A.D.

Ce vendredi, le XV de France jouera un match décisif face à l'Ecosse au Tournoi des Six Nations. Avant le coup d'envoi de la rencontre, Charles Ollivon a fait passer un message très fort.

Alors qu'il affrontera l'Ecosse ce vendredi soir, le XV de France peut espérer faire quelque chose de grand au Tournoi des Six Nations en cas de victoire. Avant d'aborder ce rendez-vous au sommet, Charles Ollivon a annoncé la couleur . « Notre première volonté, c’est de gagner le match ce week-end. On reste focus sur le match de l’Ecosse. Il y a 80 minutes à jouer. Ça va être rude. On connaît la qualité de nos adversaires, on les a bien étudiés. On a vu leurs performances dans le Tournoi, notamment en Angleterre » , a-t-il déclaré à Rugbyrama . Au cours du même entretien, Charles Ollivon a également dévoilé les mots d'encouragements du manager français, Raphaël Ibanez.

«On a envie de faire durer le plaisir jusqu’au bout»