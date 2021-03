Rugby

Rugby - XV de France : Ollivon annonce la couleur avant l'Ecosse !

Publié le 25 mars 2021 à 22h35 par A.D.

Ce vendredi, le XV de France affrontera l'Ecosse dans le Tournoi des VI Nations. Avant ce grand rendez-vous, Charles Ollivon a fait passer un message fort.

Après sa victoire sur le fil face au Pays de Galles ce samedi, le XV de France aura à coeur d'enchainer ce vendredi. Opposés à l'Ecosse pour leur cinquième match du Tournoi des VI Nations, les Bleus pourront rêver d'un sacre en cas de victoire. A la veille de cette confrontation plus que décisive, Charles Ollivon a annoncé la couleur lors d'un entretien accordé à Rugbyrama (Eurosport).

«Il y a 80 minutes à jouer, ça va être rude»