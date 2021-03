Rugby - XV de France

Rugby - XV de France : Les premiers mots de Fabien Galthié après le Pays de Galles !

Publié le 20 mars 2021 à 23h35 par La rédaction

Après un scénario totalement renversant, le XV de France s’est imposé face au Pays de Galles ce samedi soir (32-30). Plein d’émotion, Fabien Galthié a livré ses premiers mots après la rencontre.

La victoire était primordiale, et ils l’ont fait ! Ce samedi soir, le XV de France s’est imposé au Stade de France face au Pays de Galles (32-30) au terme d’un scénario totalement renversant. En toute fin de match, les hommes de Fabien Galthié se sont mobilisés pour obtenir ce succès sur le fil. Une victoire essentielle pour les Bleus , qui leur permet de croire encore un peu plus à un titre du Tournoi des VI Nations. Le XV de France jouera la victoire finale de la compétition contre l’Ecosse dans quelques jours, et un succès sera cette fois obligatoire. Mais l’heure est pour l’instant à la célébration chez les Français.

« Le scénario était incroyable, malgré tous le sort, et tous les obstacles qu'on a rencontrés dans cette partie »