Rugby - XV de France : Fickou remobilise les siens avant le Pays de Galles !

Publié le 16 mars 2021 à 21h35 par La rédaction

Après la défaite face à l’Angleterre il y a quelques jours, le XV de France a fortement restreint ses chances de remporter le tournoi des VI Nations. Mais les joueurs restent tout de même confiants, comme l’explique Gaël Fickou.

La défaite était presque interdite contre l’Angleterre. Mais au terme d’un match très disputé, le XV de France s’est incliné à Twickenham face au XV de la Rose samedi dernier (23-20). Un échec en Angleterre qui met grandement en danger les chances de la France dans la quête du Tournoi des 6 Nations. Mais il reste encore un soupçon d’espoir pour les joueurs de Fabien Galthié, puisqu’ils s’opposent au Pays de Galles ce samedi. Le titre se jouera certainement lors de cette rencontre, et les Français y croient encore : « Contre les Gallois on s’attend à un gros match mais c’est une belle opportunité de rebondir. On a encore une chance de gagner le Tournoi » avait expliqué Matthieu Jalibert à l' AFP . C’est désormais autour de Gaël Fickou d’encourager ses coéquipiers.

« On est encore dans la course pour gagner le Tournoi, donc on est surmotivés. »