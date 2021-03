Rugby

Rugby - XV de France : Le message fort de ce protégé de Galthié après l’Angleterre !

Publié le 14 mars 2021 à 19h35 par La rédaction

Malgré la défaite du XV de France face à l’Angleterre ce samedi (23-20), Matthieu Jalibert continue de croire aux chances de victoire finale des Bleus dans ce tournoi des VI Nations.

Ce samedi, le XV de France a lâché des points précieux dans la course au tournoi des VI Nations. Les Bleus se sont inclinés à Twickenham en Angleterre face au XV de la Rose (23-20). Une défaite qui éloigne un peu plus les joueurs de Fabien Galthié du Pays de Galles, alors que les tricolores doivent s’opposer au XV du Poireau dans quelques jours. Si les Français sont désormais troisièmes, à neuf points des Gallois, le titre est encore à portée de main aux yeux de Matthieu Jalibert.

« On a encore une chance de gagner le Tournoi. »