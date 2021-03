Rugby

Rugby - XV de France : Alldritt se méfie de l’Angleterre

Publié le 9 mars 2021 à 20h35 par La rédaction

Après avoir traversé des semaines très agitées, le XV de France retrouvera les terrains ce week-end pour affronter l’Angleterre. Et Grégory Alldritt a affirmé se méfier du XV de la Rose.

Le XV de France a vécu des semaines compliquées, c’est le moins que l’on puisse dire. Suite à une grande épidémie de Covid-19, les Bleus ont vu leur troisième match du Tournoi des VI Nations être reporté. Mais l’équipe de Fabien Galthié va pouvoir refouler la pelouse très prochainement. Ce samedi, le XV de France se déplace en Angleterre pour y affronter le XV de la Rose. La défaite est interdite pour les Français s’ils ne veulent pas être distancés par le Pays de Galles. Mais l’Angleterre pourrait s’avérer plus coriace que prévu et il est hors de question de sous-estimer l’effectif d’Eddie Jones pour certains joueurs.

« On ne peut pas se permettre de lâcher car à la moindre erreur, on peut le payer cash. »