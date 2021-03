Rugby

Rugby - XV de France : Eddie Jones ne sait pas à quoi s’attendre !

Publié le 7 mars 2021 à 21h35 par A.C.

Eddie Jones, sélectionneur de l’Angleterre, s’est exprimé au sujet de la rencontre à venir face au XV de France.

C’est la rencontre de l’année, celle que tout supporter français attend. Après avoir vu le match de l’Écosse être reporté pour cause de Covid-19, le XV de France s’apprête à affronter l’Angleterre. Le rendez-vous à ne pas rater, surtout après toute la polémique autour de Fabien Galthié, de Bernard Laporte ou encore Serge Simon. Une victoire face aux vice-champions du monde pourrait tout faire oublier. Au contraire, une défaite ne ferait que creuser encore plus le fossé autour de la Fédération et de cette équipe, qui est pour le moment invaincue en ce Tournoi des 6 Nations.

« Nous savons que quelle que soit l'équipe de France alignée samedi à Twickenham, les joueurs seront bien préparés »