Rugby

Rugby - XV de France : Novès attaque encore Laporte et Simon !

Publié le 3 mars 2021 à 19h35 par A.C.

Guy Novès, ancien sélectionneur du XV de France, ne semble toujours pas avoir pardonné à Bernard Laporte.

Il reste le seul sélectionneur de l’histoire du XV de France à ne pas être allé jusqu'au bout de son contrat. Débarqué dans des circonstances controversées en décembre 2017, il n’a depuis plus repris du service. Il a toutefois régulièrement accordé des entretiens à différents médias, ou il égratigne sa cible de choix : Bernard Laporte. Pour l’ancien du Stade Toulousain il n’y aucun doute, le président de la Fédération française de rugby et son entourage, lui ont en quelque sorte savonné la planche.

« Je me suis retrouvé avec une direction différente qui m'a donné le sentiment de tout faire pour m'éjecter »