Rugby

Rugby - XV de France : Une énorme menace lancée par Laporte ?

Publié le 1 mars 2021 à 10h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, traverse une période très délicate.

Dans le meilleur des mondes, le XV de France aurait battu l’Écosse pour le troisième match du Tournoi des 6 Nations, renforçant les rêves de Grand Chelem. Mais la France n’a pas gagné et d’ailleurs, n’a même pas joué. Le Covid-19 a en effet tout chamboulé, obligeant les organisateurs du tournoi des reporter cette rencontre face à l’Écosse. Mais ce match semble être le dernier des soucis de Bernard Laporte. Le président de la Fédération française de rugby est dans la tourmente. Plusieurs sources ont en effet désigné Fabien Galthié comme possible patient zéro de Marcoussis et Laporte le défend bec et ongles... utilisant parfois de méthodes étranges.

« Fabien fera la Coupe du monde 2023, mais vous... »