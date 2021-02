Rugby - XV de France

Rugby - XV de France : Les révélations d’Ibanez sur le report du match face à l'Ecosse !

Publié le 27 février 2021 à 20h35 par La rédaction

Suite à l’épidémie de Covid-19 qui a touché l’effectif du XV de France, la rencontre face à l’Ecosse a été reportée. Tout naturellement, on commence déjà à chercher une nouvelle date pour que le troisième match du Tournoi des VI Nations puisse avoir lieu dans de bonnes conditions. Et il pourrait bien se tenir très prochainement.

La Covid-19 a eu un énorme impact sur le Tournoi des VI Nations. Alors que le XV de France devait se mesurer à l’Ecosse ce dimanche au Stade de France comptant pour la troisième rencontre de la compétition, une lourde épidémie a touché l’effectif tricolore. Ainsi, le match a très naturellement été reporté. Pour l’heure, la date est encore inconnue mais les deux équipes chercheraient un terrain d’entente, afin d’avoir un affrontement totalement équilibré. Si aucun accord n'a encore été trouvé, le match entre le XV de France et le XV du Chardon pourrait se tenir très prochainement.

« Un report fin mars serait l'idéal. »