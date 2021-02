Rugby

Rugby - XV de France : L’Écosse ne veut pas d’un report du match !

23 février 2021

La Fédération écossaise de rugby a annoncé ne pas vouloir reporter le troisième match du Tournoi des 6 Nations, face à la France.

C’est le chaos total. Frappé par le Covid-19 en plein Tournoi des 6 Nations, le XV de France est privé de certains éléments essentiels. C’est le cas du sélectionneur Fabien Galthié, de l’entraineur des avants William Servat et de celui de la touche Karim Ghezzal, tous positif au Covid-19. Plusieurs joueurs ont également dû être écartés et pas des moindres, avec Antoine Dupont ou encore le capitaine Charles Ollivon, pour un total de onze. La seule bonne nouvelle c’est que ce mardi, à cinq jours de la rencontre face à l’Écosse, aucun nouveau cas n’a été détecté.

« L'équipe nationale d'Ecosse poursuit sa préparation pour affronter la France à Paris, ce dimanche »