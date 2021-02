Rugby - XV de France

Rugby : Covid, XV de France... Le message du gouvernement à la FFR !

Publié le 26 février 2021 à 22h35 par La rédaction

Depuis quelques jours, le XV de France est frappée par une épidémie du Covid-19 au sein de son effectif. Si des sanctions pourraient être prévues à l’égard des tricolores, la ministre déléguée des Sports ne sait toujours pas si cela sera vraiment le cas.

Le XV de France fait face à de terribles événements ces derniers jours. La Covid-19 a atteint le coeur de l’effectif tricolore, provoquant ainsi le report du troisième du Tournoi des VI Nations contre l’Ecosse qui devait avoir lieu ce dimanche au Stade de France. Plusieurs éléments pourraient être la cause de cette véritable épidémie au sein du XV de France. Si Bernard Laporte attend d’être fixé par un rapport, Fabien Galthié, lui, a été directement désigné comme le fautif, le sélectionneur ayant été contrôlé positif à la Covid-19 il y a quelques jours. Des sanctions pourraient être prises à l’encontre du XV de France. Mais pour Roxana Maracineanu, le doute subsiste toujours.

« Je suis dans l'attente sans être inquiète outre-mesure, j'avais peur que ce cluster dispatche le virus ailleurs. »