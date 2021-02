Rugby

Rugby - XV de France : Excellente nouvelle pour France-Écosse !

Publié le 24 février 2021 à 11h35 par A.C.

Pour la deuxième journée consécutive, le XV de France n’a enregistré aucun nouveau cas de Covid-19.

La situation est catastrophique pour le XV de France. Vainqueurs des deux premiers matchs du Tournoi des 6 Nations, les Bleus ont connu un terrible coup d’arrêt juste avant d’affronter l’Écosse. Plusieurs membres du staff, dont Fabien Galthié, ont été testés positifs au Covid-19. Puis, ce sont plusieurs joueurs qui ont dû être isolés, avec notamment Antoine Dupont et le capitaine Charles Ollivon, pour un total de onze cas. Résultat, le XV de France n’est pas au mieux et certains ont évoqué un possible report de cette troisième rencontre face à l’Écosse, qui de son côté souhaite absolument que ce match se joue ce dimanche.

Toujours pas de cas positif à Marcoussis !

La situation semble toutefois peu à peu revenir à la normale. Pour le deuxième jour consécutif, la FFR a annoncé qu’aucun nouveau cas positif n’a été détecté à Marcoussis, ou un tout nouveau groupe de 31 joueurs prépare cette rencontre face à l’Écosse. « Suite aux tests RT-PCR réalisés hier, mardi 23 février, aucun nouveau cas positif à la Covid-19 n’a été identifié » peut-on lire dans un tweet publié ce mercredi matin, par la Fédération française de rugby. « Des tests continueront d'être réalisés quotidiennement jusqu’à la rencontre France-Écosse ce dimanche ».