Rugby

Rugby : XV de France, Covid-19... La réaction de Saint-André !

Publié le 2 mars 2021 à 22h35 par A.C.

Philippe Saint-André, ancien sélectionneur national et actuel manager du MHR, s’est exprimé au sujet de la situation compliquée du XV de France.

Sur le plan sportif, le XV de France est invaincu dans le Tournoi des 6 Nations et est donc toujours en course pour une victoire, voir un Grand Chelem. Mais les choses se passent beaucoup moins bien en interne. Plusieurs sources parlent de tensions, d’agacement également, à cause de l’épidémie du Covid-19 qui a frappé le XV de France ces dernières semaines. En tout, ce sont 17 cas positifs entre staff et joueurs, dont le capitaine Charles Ollivon et le sélectionneur Fabien Galthié.

« Je n'ai pas envie de rentrer dans des histoires ni des ragots »