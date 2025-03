Brosse à dents, boules puantes… La drôle de blague au XV de France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au sein du XV du France, la bonne ambiance règne. Le groupe de Fabien Galthié vit bien et les blagues sont nombreuses en interne. Paul Boudehent a notamment cette réputation de grand blagueur chez les Bleus. Le joueur de La Rochelle a d’ailleurs révélé certains de ses méfaits et certains ont dû être embêtants pour les victimes.

A 25 ans, Paul Boudehent évolue avec La Rochelle, mais aussi le XV de France. En 2023, il était d’ailleurs de la partie avec le groupe de Fabien Galthié lors de la Coupe du monde. Pour les Bleus, le parcours s’était arrêté dès les quarts de finale face à l’Afrique du Sud. Pourtant, l’ambiance était excellente dans le vestiaire du XV de France. Boudehent a d’ailleurs raconté une anecdote à ce propos, lui qui a la réputation d’être un grand blagueur.

« On avait un peu chargé un mec du staff »

C’est dans un entretien accordé à Midi Olympique que Paul Boudehent a raconté l’une de ses blagues lors de la dernière Coupe du monde avec le XV de France. Le joueur de La Rochelle a alors fait savoir : « Quelle a été ma meilleure vanne ? Ce n’est jamais très méchant, hein… Pendant la dernière Coupe du monde, on avait un peu chargé un mec du staff dont je tairai le nom. Je lui avais frotté sa brosse à dents avec des boules puantes, planqué ses chaussures… Peu après, il était venu me voir car il soupçonnait quelqu’un d’autre. Ça me faisait marrer. « Paul, tu ne sais vraiment pas qui a pu faire ça ? Non, non, promis… Mais si j’entends quoi que ce soit, tu peux compter sur moi… » ».

« C’est ma victime préférée »

« S’il lit cette interview, il aura le nom du coupable ? Pas certain. Je ne vous ai pas non plus donné trop d’indices. Et puis… Il y a surtout Shaun Edwards (l’entraîneur de la défense). C’est ma victime préférée, lui. Comment dire ? Il passe vite à autre chose, Shaun. Je peux donc lui faire trois fois la même blague en 5 minutes, c’est comme s’il la découvrait à chaque fois (rires) », a ensuite poursuivi Paul Boudehent.