Rugby

Rugby - XV de France : Guy Novès s’attaque à Fabien Galthié !

Publié le 3 mars 2021 à 22h35 par A.C.

Dans son autobiographie, Guy Novès ne s’est pas vraiment montré tendre à l’encontre de Fabien Galthié, actuel sélectionneur du XV de France.

Le XV de France est pour le moment toujours invaincu dans le Tournoi des 6 Nations 2021... mais se retrouve pourtant englué dans une énorme polémique. Pas moins de 17 cas positifs au Covid-19 ont en effet été détectés ces dernières semaines, ce qui a entrainé le report de la rencontre face à l’Écosse. Mais c’est surtout l’image du sélectionneur Fabien Galthié, ainsi que celle du président Bernard Laporte et du vice-président Serge Simon, qui semblent en avoir pris un coup.

« S’il s’est fait licencier de Montpellier, puis de Toulon, il doit y avoir des raisons »