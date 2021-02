Rugby

Rugby - XV de France : Ollivon se prononce sur le choc contre les All Blacks au Mondial !

Publié le 27 février 2021 à 12h35 par T.M.

Pour le premier match de la Coupe du monde 2023 en France, les Bleus commenceront fort avec un choc face à la Nouvelle-Zélande. Une affiche évoquée par Charles Ollivon.

En 2023, le XV de France aura forcément à coeur de remporter la Coupe du monde et d’être sacré à domicile. Toutefois, pour la bande de Fabien Galthié, l’aventure sera corsée et elle va débuter très fort. En effet, dès le match d’ouverture, les Bleus auront fort à faire avec un choc face à la Nouvelle-Zélande. Face aux All Blacks, le XV de France aura donc l’occasion d’envoyer un message fort dès le début de la compétition et ainsi possiblement marquer les esprits.

« C’est sans équivalent »