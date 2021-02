Rugby

Rugby : La Nouvelle-Zélande annonce la couleur pour le choc face à la France au Mondial !

Publié le 26 février 2021 à 15h35 par T.M.

Pour le match d’ouverture de la Coupe du monde 2023 de rugby, on aura le droit à un gros choc entre la France et la Nouvelle-Zélande. De quoi faire vibrer le capitaine le capitaine des All Blacks, Sam Cane.

Actuellement pleinement concentré sur le Tournoi des VI Nations, le XV de France a un objectif à plus long terme : la Coupe du monde 2023 en France. Dans quelques mois, les hommes de Fabien Galthié tenteront donc de décrocher le Graal à domicile, mais un premier gros obstacle est déjà identifié sur la route des Bleus. En effet, au moment du tirage au sort des poules, le XV de France a été placé dans le même groupe que… la Nouvelle-Zélande. Et ce vendredi, il a été annoncé que ce gros choc face aux All Blacks serait tout simplement le match d’ouverture de cette Coupe du monde 2023.

« Ce sera formidable de les rencontrer encore une fois »