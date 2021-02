Rugby

Rugby - XV de France : Ce bel hommage rendu à Fabien Galthié !

Publié le 24 février 2021

Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, a été encensé par Alain Penaud, un ancien membre de la sélection tricolore.

Le XV de France vit des moments assez troubles ces derniers jours, puisqu'une dizaine de joueurs ont été testés positifs au coronavirus. Tout comme certains membres de son staff technique, Fabien Galthié a lui aussi été touché par la COVID-19. Alors que le sélectionneur a récemment été accusé d'être le patient zéro du XV de France, il pourra au moins se réjouir des félicitations d'Alain Penaud, un ancien international français, qui a vanté ses mérites dans un entretien accordé à Quinze Mondial .

« Fabien Galthié a su s’adapter, il a toujours été dans cette recherche du jeu et de la performance »