Rugby

Rugby - XV de France : Maracineanu très remonté contre Laporte ?

Publié le 6 mars 2021 à 10h35 par A.C.

Roxana Maracineanu, Ministre déléguée aux Sports, aurait remonté les bretelles de Bernard Laporte.

Circulez, il n’y a rien à voir. Après une longue polémique, la Fédération française et le Gouvernement ont décidé de clore les débats autour du cluster du XV de France. Avec près de 17 cas positifs entre staff et joueurs, les Bleus ont en effet été pointés du doigt, mais selon Jean-Michel Blanquer il n’y aurait eu aucune entorse au protocole mis en place. « Concrètement, le protocole sanitaire a été respecté. Mais on n’est jamais trop vigilant. C’est vrai que le risque zéro n’existe pas, mais on doit faire attention à ce qui se passe dans la vie quotidienne. C’est important dans le sport de haut niveau d’avoir des personnes qui veillent à cela » a expliqué le Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. « La Fédération s’est déjà dotée de médecins de très haut niveau pour cela. Maintenant, on a Raphaël Ibanez qui va s’y consacrer, plus un cadre d’État désigné par le directeur technique national. Donc si j’ose dire, c’est ceinture et bretelles. On essaye de vraiment sécuriser au maximum la suite ».

Maracineanu a rappelé à l’ordre Laporte