Rugby

Rugby - XV de France : Aldritt a toujours confiance en Galthié !

Publié le 9 mars 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 9 mars 2021 à 17h39

Le XV de France a vécu des jours bien agités ces dernières semaines. La faute à une épidémie de Covid-19 au sein de l’effectif et du staff français. Si l’on pouvait penser à une certaine défiance vis-à-vis du sélectionneur, il en serait finalement rien.

La longue polémique sanitaire autour du XV de France semble être terminée. La Fédération française de rugby a en effet annoncé vouloir tourner définitivement la page, s’appuyant notamment sur le récent rapport mené en interne. Pourtant, les blessures seraient plus profondes. Plusieurs médias ont en effet évoqué un certain agacement des joueurs face à la gestion de cette crise. Certains cadres auraient même commencé à perdre confiance en leu sélectionneur...

« On a attaqué cette semaine de préparation comme les précédentes, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de sourire, de bonne humeur. »