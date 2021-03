Rugby

Rugby : XV de France, Covid... Le coup de gueule de Jean-Claude Skrela !

Publié le 5 mars 2021 à 16h35 par La rédaction

Ce vendredi, quelques mesures ont été prises par la FFR et le gouvernement à l’égard du XV de France suite à l’épidémie de Covid-19 qui a touché la sélection française. Des décisions pas assez sévères selon Jean-Claude Skrela.

Le XV de France n'est pas encore sorti de ses histoires. Après avoir longuement lutté contre une grosse épidémie de Covid-19 en interne, ayant entraîné le report du match contre l’Ecosse, des mesures ont été annoncées par la FFR et le gouvernement afin de contenir au mieux la propagation du virus. Si Fabien Galtié et certains joueurs étaient pointés du doigt comme étant les fautifs de ces incidents, il n’en serait finalement rien selon le rapport établi sur la situation qu'aurait reçu Bernard Laporte. Cependant, certains ne démordent pas et critiquent le manque de sévérité des mesures prises à l'égard du XV de France.

« Il fallait des sanctions. »