Rugby : XV de France, Covid... Le gouvernement annonce la couleur sur les mesures prises

Publié le 5 mars 2021 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 5 mars 2021 à 11h45

Suite à la grande épidémie de Covid-19 qui a touché le XV de France il y a quelques jours, la FFR et le gouvernement ont annoncé avoir pris des mesures afin de minimiser le plus possible les dégâts.

Le XV de France a traversé des temps bien agités ces derniers jours. Touchée par une grande épidémie de Covid-19, la sélection française a vu son troisième match du Tournoi des VI Nations contre l’Ecosse être remis à plus tard. Fabien Galthié avait commencé à être pointé du doigt comme étant le fautif de cette épidémie, en plus de quelques joueurs qui auraient cassé la bulle. Mais il n’en serait finalement rien, le rapport ayant affirmé que la Covid-19 était entré au sein du XV de France par un joueur de rugby à VII. Néanmoins, des mesures ont été prises pour éviter que le virus ne se propage plus que ce qu’il n’est déjà et que ces incidents se reproduisent à l’avenir.

« C’est ceinture et bretelles. On essaye de vraiment sécuriser au maximum la suite. »