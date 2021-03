Rugby

Rugby - XV de France : Covid-19, protocole... Une grande décision prise par Bernard Laporte !

Suite à la propagation du Covid-19 au sein du XV de France, le gouvernement et Bernard Laporte ont exigé un protocole plus strict afin d’éviter que ces événements ne se reproduisent. Et c’est Didier Retière qui sera chargé de l’application de ce protocole.

Le XV de France aura fait les frais d’une grande polémique ces derniers jours. La faute à la propagation du Covid-19 au sein de l’effectif et du staff de la sélection française, entraînant le report du match contre l’Ecosse qui devait se tenir en février dernier. Afin d’éviter que de tels événements ne se reproduisent par la suite, le gouvernement et la FFR ont trouvé un terrain d’entente autour d’un protocole plus strict à appliquer. Et Bernard Laporte vient tout juste de trouver la personne qui sera chargée de la bonne exécution de cette mesure.

« Je me suis proposé et Bernard a validé de suite mon choix. »