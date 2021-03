Rugby

Rugby - XV de France : La défaite face à l’Angleterre est déjà digérée !

Publié le 17 mars 2021 à 19h35 par A.C.

William Servat, entraineur des avants du XV de France, s’est projeté sur la suite du Tournoi des 6 Nations.

Le Grand Chelem, ce ne sera pas cette année. Alors que tout semblait leur sourire, les Français ont chuté à Twickenham face à une Angleterre retrouvée (23-20). Une défaite décevante, mais pleine de promesses tant le XV de France a semblé dominateur en première période. Désormais il reste deux matchs pour espérer une victoire finale qui échappe aux Bleus de puis 2010, en commençant par le Pays de Galles ce samedi 20 mars.

« Après la déception, le groupe est revenu très déterminé et prêt pour cette rencontre face aux Gallois »