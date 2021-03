Rugby

Rugby - XV de France : Ollivon annonce la couleur avant le match face au Pays de Galles !

Publié le 20 mars 2021 à 14h35 par La rédaction

Capitaine du XV de France, Charles Ollivon a certifié que son équipe était prête à défier le Pays de Galles ce samedi dans le cadre du Tournoi des VI Nations.

Le XV de France n’a plus le droit à l’erreur. Battus par l’Angleterre samedi dernier, les hommes de Fabien Gathié devront battre le Pays de Galles s’ils veulent se laisser une chance de remporter le Tournoi des VI Nations pour la première fois depuis 2010. Pour défier cette équipe, encore invaincue lors de cette compétition, le sélectionneur du XV de France a décidé de reconduire le même quinze de départ. Vainqueurs de cette équipe du Pays de Galles en octobre dernier, les Bleus se tiennent prêts à surmonter cet obstacle comme l’a confié le capitaine Charles Ollivon.

« On est prêts à ce gros combat »