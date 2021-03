Rugby

Rugby - XV de France : Galthié revient sur la défaite contre l'Angleterre !

Publié le 18 mars 2021 à 18h35 par A.D.

Samedi dernier l'équipe de France s'est inclinée sur le fil face à l'Angleterre. Avant d'affronter le Pays de Galles, Fabien Galthié a une nouvelle fois expliqué le revers des siens face au XV de la Rose.

Alors qu'ils menaient au score à quelques minutes de la fin de la rencontre, les Bleus ont été renversés et se sont finalement inclinés face à l'Angleterre (23-20). Après la rencontre, Fabien Galthié a détaillé ce qui avait manqué à ses hommes pour rentrer en France avec la victoire. « On a la possibilité de se construire le match différemment notamment en fin de première avec ce ballon où on se fait pénaliser à deux mètres de la ligne (Haouas qui garde le ballon au sol à la 37e). C'est dommage car on doit finir dans l'en-but. Si on marque là... » , avait estimé le sélectionneur du XV de France samedi dernier. Alors que les Tricolores défieront le Pays de Galles ce samedi, Fabien Galthié a donné de nouvelles explications sur cette défaite face à l'Angleterre. Selon ses dires, la jeunesse et le manque d'expérience de son équipe ont également pu jouer.

«Notre équipe a 25 ans et 21 sélections de moyenne»