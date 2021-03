Rugby

Rugby - XV de France : Le Roux est prêt pour l’Écosse !

Publié le 23 mars 2021 à 21h35 par A.C.

Absent lors des deux dernières rencontres du Tournoi des 6 Nations, Bernard Le Roux va retrouver le XV de France face à l’Écosse.

La victoire sur le fil face au Pays de Galles, a galvanisé le XV de France. Pourtant, le plus dur arrive ! Si le Grand Chelem est perdu, les Bleus peuvent toujours remporter le Tournoi des 6 Nations avec une différence de points favorable, face à l’Écosse. Pour cette rencontre tant attendue, qui devait être jouée le 28 février dernier avant d’être reportée, Fabien Galthié pourra compter sur un retour de taille, avec Bernard Le Roux.

« Je vais très bien, je n'ai aucune douleur »