Rugby

Rugby - XV de France : Après le Covid-19, Arthur Vincent savoure son retour !

Publié le 17 mars 2021 à 23h35 par A.C.

Ecarté après avoir été testé positif au Covid-19, Arthur Vincent retrouve enfin le XV de France pour le Pays de Galles.

Ce Tournoi des 6 Nations 2021 sera sans aucun doute marqué par l’affaire Covid-19. Un grand nombre de joueurs ont en effet été concernés, quittant peu à peu Marcoussis pour s’isoler à leur domicile. La gestion de cette crise a également soulevé une grosse polémique après les différentes sorties de Serge Simon et de Bernard Laporte, respectivement vice-président et président de la fédération française de rugby. Finalement, une grande partie des cas positifs a pu retrouver le XV de France la semaine dernière, pour le déplacement en Angleterre.

« J'ai très bien récupéré et je suis très content de pouvoir retrouver tout le groupe »