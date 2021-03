Rugby

Rugby - XV de France : La déception de Grégory Alldritt après l’Ecosse !

Publié le 27 mars 2021 à 11h35 par La rédaction

Ce vendredi, le XV de France s'est incliné face à l'Ecosse (27-23). Par cette défaite, les Bleus peuvent dire adieu à tout espoir de titre du Tournoi des VI Nations. Après la rencontre, Grégory Alldritt a affiché toute sa déception.

Les espoirs de titre du Tournoi des VI Nations ont été réduits au néant pour le XV de France. Pour être sacrés, les Bleus devaient s’imposer contre l’Ecosse par au moins 21 points d’écarts. Mais c’est finalement une défaite qui a attendu les hommes de Fabien Galthié face au XV du chardon ce vendredi (27-23). Une grosse désillusion pour les tricolores qui se voyaient déjà soulever le trophée. C’est désormais un triste retour à la réalité qui attend le XV de France, qui ne peut que tirer des leçons de cet échec.

« À la fin, on a essayé d'aller chercher plus que la victoire et on finit avec un match perdu »