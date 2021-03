Rugby

Rugby - XV de France : Galthié tire un bilan du Tournoi des Six Nations !

Publié le 27 mars 2021 à 23h35 par A.D.

Passé près d’un sacre au Tournoi des Six Nations, le XV de France a dû se contenter de la deuxième place, derrière le Pays de Galles. Alors que la compétition est désormais terminée, Fabien Galthié a fait son bilan.

Avec une victoire face à l’Ecosse, le XV de France pouvait espérer un sacre au Tournoi des Six Nations. Toutefois, les hommes de Fabien Galthié ne sont pas parvenus à s’imposer ce vendredi soir pour leur cinquième et dernier match de la compétition (défaite 23-27). Alors que les Bleus sont finalement classés 2èmes, derrière le Pays de Galles, Fabien Galthié a tiré son bilan du Tournoi des Six Nations.

«Nous terminons deuxième pour la deuxième fois, c'est bon de le signaler»