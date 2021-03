Rugby

Rugby - XV de France : Galthié y a cru jusqu'au bout face à l'Ecosse !

Publié le 27 mars 2021 à 18h35 par A.D.

Alors que les Bleus auraient pu remporter le Tournoi des Six Nations face à l'Ecosse, Fabien Galthié a reconnu qu'il y avait cru jusqu'à la dernière minute.

Ce vendredi soir, les Bleus avaient leur destin entre les mains. Opposé à l'Ecosse pour son cinquième et dernier match du Tournoi des VI Nations, le XV de France aurait pu être sacré. Défaits 23-27, les hommes de Fabien Galthié ont échoué dans leur mission et doivent se contenter de la deuxième place. Dans des propos rapportés par Rugbyrama , le sélectionneur tricolore est revenu sur cette désillusion, plus précisément sur le renversement de dernière minute de l'Ecosse.

«On se dit qu’à un moment le match est terminé et qu’on va gagner, mais...»