Rugby - XV de France

Rugby - XV de France : Le message fort de Bernard Laporte aux joueurs de Fabien Galthié !

Publié le 27 mars 2021 à 16h35 par La rédaction

Même si le XV de France s’est incliné face à l’Ecosse ce vendredi (27-23) et a laissé le titre du Tournoi des VI Nations lui échapper, Bernard Laporte a tenu à féliciter les joueurs de Fabien Galthié pour leur parcours dans la compétition.

Ce vendredi, le XV de France était tout proche d’être sacré champion du Tournoi des VI Nations. Après avoir battu le Pays de Galles, les Bleus devaient s’imposer par 21 points d’écarts contre l’Ecosse. Mais la marche semblait un peu trop haute pour les hommes de Fabien Galthié, qui se sont finalement inclinés contre le XV du chardon au Stade de France (27-23). Une énorme déception pour les joueurs, qui pensaient pouvoir réaliser l’exploit et ramener le trophée en France. Mais même s’il espérait bien évidemment plus, Bernard Laporte est tout de même satisfait du parcours des tricolores dans la compétition.

« Félicitations à eux. Ce sont eux qui jouent »